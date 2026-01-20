Palermo: arrestati 2 giovani per rapine violente





PALERMO (ITALPRESS) – La polizia di Stato ed i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, di 19 e 20 anni, residenti a Carini, in provincia di Palermo. Entrambi sono accusati di due rapine particolarmente violente avvenute a Capaci e nel capoluogo siciliano. Nel primo caso il 19enne ha aggredito, con due complici rimasti ignori, il titolare di una comunità-alloggio per anziani, a Capaci. I tre hanno inseguito la vittima a casa, e dentro l’ascensore l’hanno minacciata con una pistola, colpendola con diversi pugni. Il secondo caso vede coinvolto sia il 20enne ma anche il 19enne dell’aggressione di Capaci. Questa volta a Palermo, nel quartiere San Lorenzo, i due aggressori hanno rapinato una donna, minacciandola con un martello. Entrambi dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata, furto d’auto e lesioni personali. vbo/gtr/ai