Maltempo: grandine in alcune aree della provincia, colpiti stamattina i vigneti del casalese

Sono bastati pochi minuti per fare danni spaventosi e cancellare il lavoro di mesi. La grandinata che si è abbattuta questa mattina, dalla Valcerrina al Casalese sino a Lu e Cuccaro, ha colpito con palle di ghiaccio (foto) soprattutto i vigneti.

E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti di Alessandria in riferimento agli effetti dei violenti ed improvvisi temporali che si sono abbattuti sul Monferrato. Tanta la quantità d’acqua caduta durante il breve ma intenso temporale che ha allagato strade e piazze.

Gli eventi estremi sono alimentati dall’energia termica che si accumula in atmosfera, in un 2023 che si classifica nella ‘top 10’ degli anni più caldi di sempre, con una temperatura superiore di 0,43 gradi la media storica. Per il nord Italia, dove si sono concentrati gli eventi estremi dell’ultima settimana, si è trattato del 3° anno più caldo, con l’anomalia del periodo che è stata di ben +0,80 gradi superiore la media.