Basilicata: primo studio di telemetria satellitare sulla cicogna nera

Ott 14, 2025
POTENZA (ITALPRESS) – Il primo studio di telemetria satellitare in Italia, su ricerca e conservazione ambientale, ha riguardato la specie della cicogna nera nel Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane in Basilicata. “Una pietra miliare per la ricerca – ha detto l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello – presentando il risultato dello studio in Dipartimento insieme al direttore del Parco Marco De Lorenzo e il presidente Vincenzo Grippo. “Un progetto importante per il nostro dipartimento è possibile studiare come si adattano le specie sul nostro territorio di come rispetta la vita di questi esseri”. xc2/pc/mca3

