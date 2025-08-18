L’ultimo saluto a Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie

ROMA (ITALPRESS) – Una lunga fila di pe rs one si snoda davanti al Teatro delle Vittorie, a Roma, per rendere l’ultimo omaggio a Pippo Baudo. La camera ardente resterà aperta dalle 10 di oggi fino alle 20 e dalle 9 di domani fino alle 12. Poi, il trasferimento nella sua amata Sicilia. I funerali si terranno, mercoledì 20 agosto, a Militello Val di Catania, dove è nato. La funzione religiosa sarà celebrata alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Fin dalle prime ore di apertura si è formata una coda di amici, conoscenti, vip, gente dello spettacolo e politici, tantissima gente comune. I primi ad arrivare Mara Venier e Katia Ricciarelli, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E poi, Gloria Guida, Max Giusti, Amedeo Goria, Lino Banfi e molti altri ancora. xi2/vbo/gtr

