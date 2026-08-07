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Leucemie: nuove cure per le forme acute

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Ago 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In Italia, le leucemie causano circa 15.600 nuove diagnosi ogni anno e le forme acute rappresentano una parte significativa di questi casi. Le leucemie acute sono malattie delle cellule staminali emopoietiche, da cui derivano normalmente globuli rossi, bianchi e piastrine. Le opzioni terapeutiche nell’intervista a Luca Vago, coordinatore della Disease Unit Leucemie Acute al Comprehensive Cancer Center dell’Ospedale San Raffaele e professore di Ematologia all’Università Vita – Salute San Raffaele, corresponding author di un recente studio sulle leucemie mieloidi acute pubblicato sul Journal of Clinical Oncology.
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