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Legge elettorale: via libera della Camera anche alla seconda fiducia

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Ott 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull’articolo 2 della legge elettorale, relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima fiducia, sull’articolo 3, sarà votata domani.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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