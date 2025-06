Le crisi globali non spaventano i giovani: 1 su 4 si dice pronto ad una carriera ‘in divisa’

Nonostante i conflitti in corso e le tensioni internazionali, l’interesse dei giovani verso le Forze Armate e di Polizia resta alto: per il 23% degli interessati, gli investimenti in campo militare rappresentano una fonte di possibili opportunità e il 26% sta valutando seriamente questi percorsi.

A segnalare questo scenario è la nuova edizione dell’Osservatorio “Professioni in divisa”, realizzato da Skuola.net in collaborazione con Nissolino Corsi – realtà specializzata nella preparazione ai concorsi per le divise – su un campione di 2.700 ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni e di oltre 300 genitori.

I dati fanno emergere anche che le giovani donne, pur motivate, tendono a indirizzarsi di più verso le Forze di Polizia, mostrando una preferenza per ruoli meno operativi, spesso con funzioni organizzative, logistiche o amministrative, ma più stabili e strutturati nel tempo. Tra i ragazzi, invece, si nota una spiccata propensione verso compiti legati all’azione: lo dice il 61% dei maschi, contro il 53% delle femmine. Quali sono i corpi di cui vorrebbero far parte oggi i giovani? Al 1° posto troviamo Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, tutti con il 16% delle preferenze.