ACLI: tutto sulla pensione di vecchiaia

Per la Pensione di Vecchiaia servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Si può richiedere con almeno 15 anni di contributi se si ha versato prima del 31 dicembre 1992 o se si è stati autorizzati ai versamenti volontari prima di quella data. È possibile considerare non solo i contributi versati, ma anche quelli figurativi, da riscatto e riscattare periodi di lavoro per cui non è stata versata la contribuzione, attività lavorativa all’estero, congedi di maternità, congedi parentali, malattia, motivi familiari e formativi.

I contributi da riscatto vengono considerati utili sia per il diritto alla pensione sia per il calcolo della stessa.

Controllare che l’estratto conto contributivo sia corretto e aggiornato, per evitare ritardi o problemi nella liquidazione della Pensione. Il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi obbligatori non versati è di 5 anni, se la denuncia della persona avviene prima della scadenza la prescrizione passa da 5 a 10 anni.

