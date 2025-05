Uno ‘scudo blu’ per la Cittadella di Alessandria, punto di partenza per valorizzarla

La scorsa settimana, presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, si è svolta la conferenza stampa dal titolo “La Cittadella di Alessandria. Il suo futuro ha una lunga storia”, su iniziativa dell’on. Vincenzo Amich (FDI). Durante l’evento è stato presentato il progetto ‘Scudo per la Cultura’, significativo passo avanti nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale della Cittadella di Alessandria, 1° monumento in Piemonte ad essere caratterizzato dallo Scudo Blu.

Lo ‘Scudo Blu’, simbolo riconosciuto in tutto il mondo dall’UNESCO per proteggere i luoghi dell’arte e di culto, è un riconoscimento che segna l’inizio di un percorso di responsabilità collettiva nella salvaguardia dei beni culturali, un punto di partenza per un futuro in cui cultura e patrimonio siano sempre più al centro della vita comunitaria. La proficua collaborazione tra istituzioni e associazioni ha reso possibile il coronamento del progetto.

CREDITI – Oltre all’on. Amich, si sono prodigati per la buona riuscita il Comitato alessandrino della Croce Rossa, l’Associazione “La Tela di Clio”, la Sezione “E. Franchini” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e il suo Presidente Pietro Bologna, il col. Sergio Sessa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, nelle persone del Soprintendente arch. Lisa Accurti, della dott.ssa Francesca Lupo e dell’arch. Rossana Netti, nonché tutti gli amministratori comunali di Alessandria, sia della precedente consiliatura che dell’attuale.

