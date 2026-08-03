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Tg News – 3/8/2026

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Ago 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A Milano l’ultimo saluto a Don Mazzi, il prete degli ultimi
– Ceuta, si indaga su possibile azione di gruppi criminali
– Migranti, Viminale: “In un anno sbarchi crollati del 55%”
– Frammenti di drone ucraino su spiaggia Mar Nero, 6 vittime
– Iran: “Abbattuto drone Usa sullo stretto di Hormuz”
– Caso Delmastro, protesta alla Camera dei 5Stelle
– Emergenza caldo in Italia, oggi bollino rosso per 27 città
– Previsioni 3B Meteo 4 Agosto
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