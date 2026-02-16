Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: sequestrati 3.000 articoli di Carnevale non sicuri

Feb 16, 2026


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno portato a termine una serie di interventi nelle città di Caltanissetta, Gela e Mussomeli a contrasto della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, sequestrando circa 3mila articoli di Carnevale non sicuri. Gli interventi, scaturiti da un’attenta analisi dei canali di distribuzione locali in vista delle celebrazioni del carnevale, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo circa 3mila articoli, tra cui maschere, costumi per bambini, parrucche, accessori per il travestimento e cosmetici. La merce, rinvenuta presso esercenti di nazionalità asiatica, scrivono le fiamme gialle in una nota, è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

