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Ungheria: la siccità prosciuga il Danubio, soffre anche il turismo

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Ago 7, 2026


La grave siccità ha spinto il Danubio, in Ungheria, a livelli minimi storici, bloccando le navi da crociera, interrompendo il commercio e danneggiando il turismo.

Con il secondo fiume più lungo d’Europa in secca, i traghetti registrano un numero di turisti molto inferiore perché ampi tratti sono diventati troppo bassi per molte imbarcazioni.

L’allarme si estende ben oltre Budapest. Le navi da crociera internazionali sono ormeggiate in banchina, i passeggeri sono costretti a completare parte del viaggio in autobus.
abr/gtr
(Fonte video: CCTV+)

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