‘Onorificenze al merito della Repubblica’ consegnate stamattina in Prefettura

Alle 11 di oggi si è svolta la cerimonia di assegnazione delle ‘Onorificenze al merito della Repubblica’ assegnate per la provincia di Alessandria, oltre alla consegna fisica della ‘Medaglia di Bronzo al Valor Civile’ , conferita lo scorso 13 settembre dal presidente Mattarella al signor Gabriele MINA per aver salvato una persona dall’annegamento in un fiume.

Questo l’elenco degli insigniti: Cav. App. Sc. Domenico GALLO (Tortona); Cav. arch. Pietro Rodolfo SACCHI (Castellazzo Bormida); Cav. dr. Gianluigi TALENTO; Cav. dr.ssa Paola VARESE (Ovada); Cav. sig. Aldo VIOTTI (Ovada); Uff. dr. Sergio MOLINO (Questore di Alessandria); Uff. dr. Federico NARDI (Casale Monferrato); Uff. sig.a Adriana FILIPPINI (Tortona); Gr.Uff. prof. Carluccio BIANCHI (Alessandria).

Le autorità militari durante l’inno italiano che ha aperto la cerimonia

Le autorità civili durante l’inno