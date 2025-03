La rivoluzione elettrica: auto che volano e si ricaricano con il sole

L’auto elettrica sta vivendo una fase di grande evoluzione, con l’introduzione di auto volanti e solari. Queste tecnologie, sebbene meno diffuse rispetto alle auto elettriche tradizionali, stanno compiendo progressi significativi e promettono di trasformare il modo in cui ci spostiamo.

L’idea di un’auto alimentata interamente dall’energia solare non è nuova, ma è con l’Aptera Launch Edition che questa visione diventa realtà. Presentata al CES 2025, è la prima auto elettrica solare pronta per la produzione di serie. Grazie ai pannelli solari integrati e al design aerodinamico, l’Aptera offre un’autonomia di 640 km con una singola ricarica e fino a 64 km al giorno utilizzando esclusivamente l’energia solare. In regioni particolarmente soleggiate, potrebbe percorrere oltre 16.000 km all’anno senza bisogno di ricaricare dalla rete elettrica.

L’Aptera è stata progettata per essere il veicolo più aerodinamico possibile, con una forma a goccia e l’utilizzo di materiali leggeri come la fibra di carbonio. Questa combinazione di fattori le consente di avere un coefficiente di resistenza aerodinamica molto basso, contribuendo all’efficienza complessiva. L’interesse per questa tecnologia è testimoniato dalle quasi 50.000 prenotazioni ricevute dall’azienda.

Anche il concetto di auto volante sta diventando una realtà sempre più concreta. Il Land Aircraft Carrier, presentato anch’esso al CES 2025, è un veicolo elettrico ibrido terra-aria. Sviluppato da XPeng Aeroht, combina le funzionalità di un’auto a 6 ruote con un modulo volante elettrico. Questo modulo può separarsi dal veicolo terrestre per effettuare voli a bassa quota, aprendo nuove prospettive per il trasporto e i servizi di emergenza.

XPeng prevede di avviare le vendite in Cina entro la fine dell’anno e sta investendo nello sviluppo di infrastrutture dedicate, i “flying car camps”.

Questi due progetti, l’Aptera e il Land Aircraft Carrier, dimostrano che un futuro di mobilità sostenibile è concretamente possibile. Queste innovazioni tecnologiche rappresentano un passo fondamentale verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.