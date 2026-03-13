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Iran, Tajani: “Nessuna trattativa per il passaggio di navi italiane nello Stretto di Hormuz”

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Mar 13, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Non stiamo trattando con l’Iran per far passare navi italiane nello Stretto di Hormuz”. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso della trasmissione “10 minuti” su Rete 4, rispondendo a una domanda su un articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l’Iran, “anche perché sarebbe molto complicato far passare le navi dallo Stretto, c’è uno stato di guerra. L’Italia va avanti per la de-escalation, spingendo perché si raggiunga un accordo tra le parti che porti al blocco della realizzazione dell’arma atomica da parte dell’Iran”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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