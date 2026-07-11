Attualità Cronaca

Catania: insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia, arrestato

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Lug 11, 2026

RIPOSTO (CATANIA) (ITALPRESS) – Omicidio a Riposto, nel Catanese, al culmine di una lite familiare. La vittima è un rivenditore di pesce 61enne. L’uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate al collo durante l’aggressione. La tragedia si è consumata in via Duca del Mare, nei pressi della pescheria della vittima. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, a colpire la vittima sarebbe stato il fratello, di 63 anni, titolare dello stesso settore commerciale, che avrebbe impugnato una mannaia durante una violenta discussione. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio dell’aggressore, nipote della vittima, che è stato ferito.
Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi dei sanitari il quadro clinico è rapidamente peggiorato fino al decesso. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e le cause che hanno portato alla lite sfociata nel sangue.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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