Palermo, Palma “Country Time Club avrà un centro di riabilitazione per atleti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Saremo il primo circolo in Europa ad avere un centro di riabilitazione completo per gli atleti, quindi riusciremo a seguirli dai primi passi all’anzianità e intervenire su eventuali incidenti di percorso. Avremo campi non solo in terra, ma in duro in quantità abbondante: questo faciliterà le cose a chi vorrà allenarsi a Palermo piuttosto che a Montecarlo, in Spagna o nei paesi arabi; siamo in netta concorrenza con gli altri paesi, ci auguriamo che questo messaggio passi velocemente”. Queste le parole del direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, a margine della cerimonia per il via dei lavori di riqualificazione di un’area del Country Time Club, circolo che ospita il torneo di tennis. xd8/vbo/mca1