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Palermo, Cammarata “Al Country Time Club attireremo giocatori di grido”

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Lug 11, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un investimento importantissimo, però secondo me ne è valsa la pena perché stiamo riqualificando una zona onestamente orribile. Il volto del Country Time Club cambierà in meglio: i campi più veloci sono importantissimi per noi, perché il mondo del tennis va più veloce e ci dobbiamo adeguare; questo attirerà tanti giocatori di grido per allenarsi qua, perché per ora vanno a Valencia ma qui secondo me può essere meglio”. Così il presidente del Country Time Club di Palermo, Giorgio Cammarata, a margine della cerimonia per l’avvio dei lavori di riqualificazione di un’area del circolo. xd8/vbo/mca1

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