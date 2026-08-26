Attualità Cronaca

Pakistan: incendio in un ospedale a Islamabad, morti 14 neonati

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Ago 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Quattordici neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Al momento dell’incendio il reparto ospitava 15 neonati, e solo uno è stato tratto in salvo. Squadre di soccorso sono giunte immediatamente sul posto e hanno domato le fiamme. L’incendio sarebbe divampato a causa dell’esplosione di un compressore di un condizionatore d’aria all’interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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