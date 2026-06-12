Cagliari: incendio in un campo nomadi tra Settimo San Pietro e Selargius

CAGLIARI (ITALPRESS) – Fiamme tra Settimo San Pietro e Selargius, con i Vigili del fuoco in azione dalle 11 di questa mattina. A causare l’allarme un incendio di masserizie varie, tra rottami e vecchi elettrodomestici, che si è sviluppato nell’area del campo nomadi adiacente alla strada Statale 387 e la strada Comunale Su Padru. Sul posto 2 squadre di pronto intervento della Centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che hanno circoscritto è spento le fiamme. In corso le operazioni di bonifica e di spegnimento degli ultimi focolai residui per mettere in sicurezza l’area. Tra le masserizie in fiamme erano presenti alcuni contenitori di GPL, localizzati e messi in sicurezza, con gli operatori che hanno evitato la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Sul posto anche squadre di Volontariato della Protezione Civile dell’antincendio Regionale che hanno provveduto alle operazioni spegnimento d’interfaccia, dove le fiamme alimentate dal vento, si stavano propagando tra le sterpaglie, coinvolgendo i terreni adiacenti. Non si registrano persone coinvolte.xd4/tvi/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)

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