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Palermo: incendio in attività commerciale, le operazioni di spegnimento

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Lug 20, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio è divampato in un edificio adibito ad attività commerciale a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Le fiamme hanno coinvolto i locali situati agli ultimi due piani dell’edificio. Al momento non si registrano persone coinvolte o ferite. Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da personale e mezzi della Protezione Civile Regionale e del Corpo Forestale Regionale, che hanno garantito il rifornimento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.
(ITALPRESS).
col3/gsl

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