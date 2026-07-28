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Incendi in Spagna: migliaia di persone costrette a lasciare le abitazioni

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Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone in Spagna sono state costrette a lasciare le abitazioni a causa degli incendi che continuano a propagarsi in tutto il Paese. I roghi stanno causando grande allarme intorno alla capitale Madrid e nella regione di Valencia, sulla costa orientale spagnola, con 79.000 persone evacuate e circa 30.000 altre invitate a rimanere nelle proprie case. Un nuovo incendio divampato domenica vicino a Valencia ha costretto all’evacuazione 15.000 persone, mentre crescono le preoccupazioni per l’entità dei danni che potrebbe causare. Le autorità spagnole affermano che oltre 1.500 chilometri quadrati di terreno sono stati distrutti dagli incendi dall’inizio dell’anno, una superficie sei volte superiore a quella bruciata nello stesso periodo dell’anno scorso.
L’incendio che sta divampando intorno alla città di Avila, nella Spagna centrale, è il più grande mai registrato nella storia del paese, dopo aver bruciato circa 50.000 ettari. Nel comune di Las Rozas, a Madrid, 250 persone sono ospitate in un rifugio.
abr/gtr
(Fonte CCTV+)

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