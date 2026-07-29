Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Carta e cartone: nel 2025 in Piemonte raccolte 319.000 tonnellate. Alessandria al 4° posto

DiRaimondo Bovone

Lug 29, 2026 , , , , , , ,

La raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte si mantiene su livelli stabili nel 2025, con 319.000 tonnellate raccolte: una quantità che, se pressata sarebbe sufficiente a riempire una volta e mezzo la Reggia di Venaria1. Il dato emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. La stessa Comieco ha gestito, nel 2025, l’avvio a riciclo di quasi 196.000 tonnellate di materiali cellulosici in Piemonte, pari a oltre il 60% della raccolta differenziata di carta e cartone complessiva. Ai 1.178 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 18,6 milioni di euro.

I DATI PER PROVINCIA – Il quadro che emerge è nel complesso stabile, con alcune differenze territoriali. Classifica sul raccolto pro-capite.
Alessandria – raccolte 31.500 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 77,5 kg.
Asti: 10.700 tonnellate raccolte, con un pro-capite di circa 52,0 kg.
Biella: 14.300 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio superiore a 85 kg.
Cuneo: differenziate 49.600 tonnellate e raccolti in media più di 85 kg da ciascun cittadino.
Novara: 26.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di circa 72 kg/ab.
Torino: 153.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite che supera i 69 kg/ab.
Verbania: 22.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite superiore ai 145 kg/ab.
Vercelli: 11.500 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di circa 69,5 kg/ab. 

LE PAROLE – Così Roberto Di Molfetta, direttore generale di Comieco: “La raccolta in Piemonte consolida i risultati raggiunti negli ultimi anni.. In una regione con performance già mature, le variazioni anno su anno vanno interpretate con attenzione, ma il Piemonte resta tra i territori più solidi del Paese, con un sistema di raccolta strutturato e una capacità di intercettazione d carta e cartone, sul totale dei rifiuti urbani, che si conferma elevata”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi

Lug 28, 2026
IN EVIDENZA

Incendi, in Spagna migliaia di persone costrette a lasciare le loro abitazioni

Lug 28, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Carta e cartone: nel 2025 in Piemonte raccolte 319.000 tonnellate. Alessandria al 4° posto

Lug 29, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, alla Fiera nazionale del libro transazioni per 1,18 miliardi di yuan

Lug 28, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Shenzhou-23 in orbita da 60 giorni, proseguono gli esperimenti scientifici

Lug 28, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x