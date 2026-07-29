TOP NEWS

Immigrazione clandestina: espulsi 32 nigeriani, di cui 18 dall’Italia

Di

Lug 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, è stata portata a termine un’operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Lagos, in Nigeria, organizzato dall’Italia. All’operazione hanno aderito, quali Stati membri UE, Cipro, Irlanda e Polonia. A bordo del charter erano presenti 32 stranieri di nazionalità nigeriana, di cui 18 espulsi dall’Italia, 7 da Cipro, 6 dall’Irlanda e 1 dalla Polonia. Gli espulsi erano scortati da personale specializzato.
Il volo è partito dallo scalo aereo di Trieste, dove sono stati imbarcati 9 stranieri trattenuti al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).
In seguito, il velivolo ha fatto scalo all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consentire l’imbarco dei restanti stranieri provenienti dai CPR di Bari, Brindisi, Palazzo San Gervasio – Potenza e Roma, oltre a quelli accompagnati dagli altri Stati membri partecipanti.
Gli stranieri rimpatriati hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali, in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.
L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione con l’Ambasciata della Nigeria a Roma, che favorisce l’identificazione dei propri cittadini mediante intervista consolare nelle strutture carcerarie e di trattenimento.
Le operazioni di rimpatrio con il volo charter organizzate dall’Italia verso la Nigeria salgono a 5 nel 2026; le stesse hanno consentito l’allontanamento complessivo di 182 stranieri. Nel corso del 2025 erano state portate a termine 6 operazioni, sempre con voli charter, che hanno consentito il rimpatrio di 153 cittadini nigeriani.
– foto: screenshot da video ufficio stampa Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Shenzhou-23 in orbita da 60 giorni, proseguono gli esperimenti scientifici

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Zelensky dopo incontro con Trump “discussa la produzione di patriot”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Doppio oro per l’Italscherma ai Mondiali, trionfano fiorettisti e spadiste

Lug 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Immigrazione clandestina: espulsi 32 nigeriani, di cui 18 dall’Italia

Lug 29, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Carta e cartone: nel 2025 in Piemonte raccolte 319.000 tonnellate. Alessandria al 4° posto

Lug 29, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Shenzhou-23 in orbita da 60 giorni, proseguono gli esperimenti scientifici

Lug 28, 2026