L’olio d’oliva spagnolo punta al mercato cinese

BARCELLONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore spagnolo dell’olio d’oliva sta intensificando gli sforzi per espandere la propria presenza in Cina, poichè produttori e associazioni di categoria considerano sempre più il Paese come uno dei mercati più promettenti per la crescita a lungo termine di questo prodotto.

“Olive Oils from Spain”, il marchio che rappresenta il settore spagnolo dell’olio d’oliva, ha recentemente avviato in Cina una nuova campagna promozionale biennale per aumentare la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva e incoraggiarne una più ampia diffusione tra i consumatori cinesi.

La campagna si concentra su otto importanti città cinesi – Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, Hangzhou e Tianjin – attraverso attività in oltre 200 supermercati e 130 ristoranti, insieme a promozioni online sulle piattaforme cinesi di social media.

Inoltre, “Olive Oils from Spain” ha partecipato al SIAL Shanghai, una delle più grandi fiere asiatiche dedicate al settore alimentare e delle bevande, tenutasi dal 18 al 20 maggio, nell’ambito dei suoi sforzi per ampliare la propria presenza sul mercato cinese.

“La Cina è uno dei mercati con il maggiore potenziale di crescita”, ha riferito a Xinhua Teresa Perez, responsabile dell’Organizzazione interprofessionale spagnola dell’olio d’oliva.

“E’ un mercato fiorente, dove i consumatori sono sempre più attenti alla salute e all’alimentazione, il che crea importanti opportunità per introdurre ulteriormente l’uso di olio d’oliva nelle famiglie cinesi”, ha affermato.

Secondo l’organizzazione, la Cina è attualmente il sesto maggiore mercato di esportazione dell’olio d’oliva spagnolo a livello globale e il secondo al di fuori dell’Europa, superando importatori tradizionali come Giappone e Australia.

Dopo aver registrato un rallentamento negli ultimi anni a causa degli alti prezzi globali dell’olio d’oliva e dei raccolti ridotti provocati dalla siccità, le esportazioni spagnole del prodotto in Cina hanno recentemente mostrato segnali di ripresa.

Le esportazioni verso il Paese sono aumentate di 14.000 tonnellate su base annua a marzo e aprile, mettendo le vendite sulla buona strada per tornare al livello record di 46.000 tonnellate raggiunto nel 2022.

La Spagna è il maggiore produttore mondiale di olio d’oliva, rappresentando circa il 40% della produzione globale negli ultimi anni, secondo i dati del settore.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-