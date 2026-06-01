Attualità Economia

L’olio d’oliva spagnolo punta al mercato cinese

Di

Giu 1, 2026

BARCELLONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore spagnolo dell’olio d’oliva sta intensificando gli sforzi per espandere la propria presenza in Cina, poichè produttori e associazioni di categoria considerano sempre più il Paese come uno dei mercati più promettenti per la crescita a lungo termine di questo prodotto.

“Olive Oils from Spain”, il marchio che rappresenta il settore spagnolo dell’olio d’oliva, ha recentemente avviato in Cina una nuova campagna promozionale biennale per aumentare la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva e incoraggiarne una più ampia diffusione tra i consumatori cinesi.

La campagna si concentra su otto importanti città cinesi – Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, Hangzhou e Tianjin – attraverso attività in oltre 200 supermercati e 130 ristoranti, insieme a promozioni online sulle piattaforme cinesi di social media.

Inoltre, “Olive Oils from Spain” ha partecipato al SIAL Shanghai, una delle più grandi fiere asiatiche dedicate al settore alimentare e delle bevande, tenutasi dal 18 al 20 maggio, nell’ambito dei suoi sforzi per ampliare la propria presenza sul mercato cinese.

“La Cina è uno dei mercati con il maggiore potenziale di crescita”, ha riferito a Xinhua Teresa Perez, responsabile dell’Organizzazione interprofessionale spagnola dell’olio d’oliva.

“E’ un mercato fiorente, dove i consumatori sono sempre più attenti alla salute e all’alimentazione, il che crea importanti opportunità per introdurre ulteriormente l’uso di olio d’oliva nelle famiglie cinesi”, ha affermato.

Secondo l’organizzazione, la Cina è attualmente il sesto maggiore mercato di esportazione dell’olio d’oliva spagnolo a livello globale e il secondo al di fuori dell’Europa, superando importatori tradizionali come Giappone e Australia.

Dopo aver registrato un rallentamento negli ultimi anni a causa degli alti prezzi globali dell’olio d’oliva e dei raccolti ridotti provocati dalla siccità, le esportazioni spagnole del prodotto in Cina hanno recentemente mostrato segnali di ripresa.

Le esportazioni verso il Paese sono aumentate di 14.000 tonnellate su base annua a marzo e aprile, mettendo le vendite sulla buona strada per tornare al livello record di 46.000 tonnellate raggiunto nel 2022.

La Spagna è il maggiore produttore mondiale di olio d’oliva, rappresentando circa il 40% della produzione globale negli ultimi anni, secondo i dati del settore.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 2 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 1, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “Telefonata produttiva con Netanyahu, truppe Idf non andranno a Beirut”

Giu 1, 2026
Attualità Mondo Science & Technology

Cina: il razzo Long March-12B completa il volo inaugurale

Giu 1, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

2 Giugno, il video della Camera di Commercio di Roma per celebrarlo

Giu 2, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Poste Italiane: inaugurato a Sale l’ufficio rinnovato con i criteri ‘Polis’

Giu 2, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Con Canottieri Casale il tennis entra all’Ospedale Infantile per regalare sorrisi ai piccoli pazienti

Giu 2, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, Roland Garros: Arnaldi batte Tiafoe al 5° e sfida Berrettini nei quarti

Giu 2, 2026