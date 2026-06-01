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Cina: il razzo Long March-12B completa il volo inaugurale

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Giu 1, 2026

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha lanciato con successo nello spazio il razzo vettore Long March-12B Y1 dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale.

Il razzo è decollato alle 16:40 (ora di Pechino), inviando un gruppo di satelliti di rete destinati alla costellazione Qianfan nelle orbite previste. La missione è stata dichiarata un completo successo.

Ha rappresentato il volo inaugurale del razzo Long March-12B, segnando la 647esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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