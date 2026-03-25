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USA: il Pentagono ordina l’invio di 2.000 soldati in Medio Oriente

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Mar 25, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82^ Divisione Aviotrasportata dell’Esercito “per fornire al Presidente Trump ulteriori opzioni militari, mentre valuta una nuova iniziativa diplomatica con l’Iran”. Lo hanno riferito ai media americani funzionari del Dipartimento della Difesa, sottolineando che si tratta di militari della “Forza di Risposta Immediata” della divisione, una brigata di circa 3.000 soldati in grado di essere schierati ovunque nel mondo entro 18 ore. Altri militari della brigata, evidenzia il “New York Times”, potrebbero essere inviati nei prossimi giorni.
Considerando anche i circa 4.500 Marines già in viaggio verso la regione, il dispiegamento delle forze d’èlite dell’Esercito americano porta il numero totale di truppe di terra aggiuntive inviate nella zona di guerra dall’inizio del conflitto, il 28 febbraio, a quasi 7.000 unità.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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