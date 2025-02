Il Governo stanzia 3 miliardi per il caro bollette

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl bollette. Come ha spiegato in un video la premier Giorgia Meloni, “oggi il Governo ha stanziato 3 miliardi per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi per le famiglie e di 1,4 miliardi per le imprese. Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25.000 euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. E’ un contributo che salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con un ISEE fino a 9.530 euro. Inoltre abbiamo prorogato di due anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero”.

Inoltre “avremo finalmente delle bollette chiare grazie all’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori. Oltre a un certo prezzo dell’energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all’IVA e destinerà l’eccesso di IVA alla riduzione delle bollette. Abbiamo inoltre costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare in base all’andamento futuro dei prezzi dell’energia anche ulteriori 3,5 miliardi del Fondo sociale per il clima”.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa ha spiegato che il “decreto legge si

compone di due parti: una contingente, sulla situazione di eccezionale tensione dei prezzi dell’energia e quindi sulle bollette, e una di interventi strutturali, più di sistema. Il decreto prevede l’estensione fino a 25.000 euro di ISEE del bonus sociale, che andrà a valere sulle bollette del prossimo trimestre, nell’auspicio che i prezzi dell’energia e del gas si riducano. Al momento è subordinato all’ISEE, quindi chi non è dotato di ISEE dovrà in qualche modo dotarsene. Questo contributo di 200 euro lo riceveranno tutti, da 0 a 25.000 euro di ISEE. Le risorse vengono prese dalla Cassa servizi energetici ambientali, evitando di ricorrere a maggiore indebitamento”. (ITALPRESS).

