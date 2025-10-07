Attualità Economia

Il Consiglio regionale ha approvato il Piano delle cave 2024-2034

Raimondo Bovone

Lavori in una cava

Il Consiglio regionale del Piemonte, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza (27 voti favorevoli e 19 contrari) la delibera che adotta il Piano regionale delle attività estrattive (Prae) per il periodo 2024-2034. Il nuovo strumento integra la pianificazione paesaggistica e idrogeologica, con l’obiettivo di coniugare continuità delle imprese e tutela dell’ambiente. Come spiegato dall’assessore alle Attività estrattive Marco Gallo, il Prae riguarda soprattutto i comparti degli agglomerati e dei materiali industriali di seconda categoria, che coinvolgono circa 300 aziende censite nella banca dati regionale.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

