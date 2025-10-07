Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il ministro Piantedosi: “Grave sottovalutare gli appelli alla rivolta sociale”

Ott 7, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Se c’è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni lo accerteranno gli inquirenti, ma credo che ci sia stata una sottovalutazione e la cosa non è meno grave: lanciare di continuo appelli alla piazza, alla rivolta sociale o, peggio ancora, sottovalutare la partecipazione di alcuni gruppi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Cinque Minuti su Rai1. Poi ha aggiunto: “La nostra storia ci insegna: non bisogna mai sottovalutare che, quando ci sono gruppi così estesi di antagonisti, c’è una stratificazione di atteggiamenti che vogliono il pretesto per innalzare il livello dello scontro. Il rischio c’è sicuramente, ecco perché bisogna che tutte le istituzioni democratiche siano concordi nel non innescare la miccia”.

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Ott 7, 2025

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Ott 7, 2025
