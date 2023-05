Guardia di Finanza: la nomina del comandante e l’attività del corpo nel 1° quadrimestre del 2023 (3)

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (3)

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 328 interventi, che hanno portato alla denuncia di 953 persone, di cui 47 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 318 milioni. A circa 4,8 milioni ammontano, invece, i sequestri per usura.

Sono state analizzate oltre 51 mila segnalazioni di operazioni sospette, di cui quasi circa 80 attinenti al finanziamento del terrorismo.

Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti circa 5.000 controlli sulla circolazione della valuta relativa a oltre 52 milioni di valuta intercettata e l’accertamento di oltre 2.200 violazioni.

In materia di reati fallimentari gli interventi condotti sono oltre 560, su un totale di patrimoni distratti di circa 1,2 miliardi.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati svolti accertamenti patrimoniali su 4.622 soggetti, con l’applicazione di sequestri e confische per 357 milioni nonché dell’amministrazione giudiziaria di aziende infiltrate per 900 milioni.

Ulteriori 20 mila accertamenti su richiesta dei Prefetti, volti al rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 401 soggetti, al sequestro di 14 tonnellate di stupefacente e sequestri patrimoniali per 276 milioni.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti

4.098 interventi e sviluppate 989 deleghe dell’Autorità giudiziaria, denunciando

1.155 soggetti e sottoponendo a sequestro oltre 286 milioni di prodotti industriali

contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della

normativa sul diritto d’autore.

Sono stati , inoltre, sequestrati 210.029 mila litri (essenzialmente birra) e 21.554 tonnellate di prodotti agroalimentari (nella quasi totalità granturco), recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.