Groenlandia, il ministro Tajani: “L’unità dell’Occidente è fondamentale”

Gen 19, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa non può fare a meno degli USA, ma anche gli USA non possono fare a meno dell’Europa. L’unità dell’Occidente è fondamentale. E’ fondamentale anche per la Groenlandia, ricchissima di materie prime e minerali. Su questo Paese hanno puntato gli occhi i cinesi e noi abbiamo il dovere di tutelare i nostri interessi; tutta la strategia per Groenlandia e Artico che abbiamo presentato punta a far sì che venga tutelato questo grande patrimonio, attraverso l’azione della NATO e dell’UE, quindi insieme”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque. “Trump vuole che gli USA abbiano più influenza, io credo che si debba fare chiarezza: solo i groenlandesi e i danesi possono decidere che fine fa la Groenlandia”.
