Attualità IN EVIDENZA Politica

Giustizia, Nordio: “La riforma non è punitiva per i magistrati, siamo aperti a dialogo”

Di

Gen 31, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Ma davvero voi credete che con questa riforma il governo intenda mettere la magistratura sotto il potere esecutivo? Ieri ho usato davanti al presidente della Repubblica il termine “blasfemo” che ripeto e confermo, perchè ritengo il Parlamento una istituzione sacra. Noi abbiamo enfatizzato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Attribuire al Parlamento una volontà che nessuno ha mai voluto e che è scritta esattamente al contrario è una blasfemia ed è anche irriverente”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. Poi ha spiegato: “Questa legge non è fatta per punire la magistratura e non è fatta per rafforzare il Governo, che non ha bisogno di essere rafforzato. E’ una riforma fatta per costituire l’epilogo del codice di procedura penale voluta da Vassallo. Se vinceranno i no, accetteremo serenamente l’esito del referendum, se vinceranno i sì, dal giorno dopo inizieremo un dialogo con magistratura, avvocatura e mondo accademico per la seconda parte della riforma, la parte attuativa. Siamo disponibilissimi al dialogo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ragusa: vendita di capi contraffatti in diretta social, 3 denunce

Gen 31, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Teatro al Kristalli: prosegue il corso di recitazione di Massimo Bagliani e Isabella Cazzola

Gen 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Polemizzano su ICE ma chiedono agli USA di difendere l’UE”

Gen 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Papa “Madre Teresa profetica, il più grande distruttore della pace è l’aborto”

Gen 31, 2026
Attualità Cronaca Video

Ragusa: vendita di capi contraffatti in diretta social, 3 denunce

Gen 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Giustizia, Nordio: “La riforma non è punitiva per i magistrati, siamo aperti a dialogo”

Gen 31, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: Rybakina vince il titolo femminile, Sabalenka battuta in 3 set

Gen 31, 2026