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Mattarella: “I magistrati non siano condizionati da altri poteri”

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Nov 10, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. “All’applicazione delle norme di legge è legata l’interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non consente di incorrere in opinabili letture soggettive. La qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

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