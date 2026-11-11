Attualità Cronaca Video

Milano, rapine sui mezzi pubblici: arrestati 13 egiziani e 1 tunisino

Di

Nov 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani – un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni – ritenuti responsabili di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione.
fsc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ragusa: macellazione clandestina di cavalli scoperta dai Nas, arresti e sequestri

Nov 11, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 11 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 10, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport Video

Serie D: le Parate Top dell’11^ giornata

Nov 10, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Ragusa: macellazione clandestina di cavalli scoperta dai Nas, arresti e sequestri

Nov 11, 2026
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA Under 30

Quartiere Cristo: open day di asili, elementari e medie dal 14 novembre al 18 dicembre

Nov 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Milano, rapine sui mezzi pubblici: arrestati 13 egiziani e 1 tunisino

Nov 11, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Grande successo a Valenza per il progetto ‘Tutti a scuola!’, sostenuto dalla Fondazione CRAL

Nov 11, 2026 Raimondo Bovone