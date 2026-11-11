Quartiere Cristo: open day di asili, elementari e medie dal 14 novembre al 18 dicembre

“Insieme, diamo colore al domani!” È questo il filo conduttore degli Open Day 2026 dell’Istituto Comprensivo “Sibilla Aleramo” di Alessandria. Dal 14 novembre al 18 dicembre, le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado apriranno le porte alle famiglie per far conoscere ambienti, progetti e opportunità educative. Laboratori creativi, giochi, esperimenti e percorsi coinvolgenti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta delle diverse realtà scolastiche. Tredici scuole, tante identità, un unico grande progetto educativo: valorizzare i talenti, coltivare la curiosità e accompagnare ogni bambino e ragazzo nella crescita. Un’occasione per incontrarsi, conoscersi e immaginare insieme il futuro! Date, orari e sedi nelle locandine allegate. Vi aspettiamo: il futuro comincia insieme!

Veduta aerea del Quartiere Cristo

LE DATE – 14 novembre: 8,30/12 media “STRANEO” – 21 novembre: 8/12 asilo “CANTALUPO” – 27 novembre: 16,45/18,45 asilo “SABIN”, elementare “FERRERO” – 28 novembre: 10/12 asilo ed elementare “MORBELLI”, asilo “GAMALERO” – 30 novembre: 16,30/18,30 asilo “CAMPI” – 11 dicembre: 17/19 asilo “PENSOGIOCO”, elementare “CADUTI” – 12 dicembre: 10/12 asilo “BORGORATTO” – 18 dicembre: 16,30/18,30 asilo ed elementare “ZANZI”.