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Quartiere Cristo: open day di asili, elementari e medie dal 14 novembre al 18 dicembre

DiRaimondo Bovone

Nov 11, 2026 , , , , , , ,

“Insieme, diamo colore al domani!” È questo il filo conduttore degli Open Day 2026 dell’Istituto Comprensivo “Sibilla Aleramo” di Alessandria. Dal 14 novembre al 18 dicembre, le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado apriranno le porte alle famiglie per far conoscere ambienti, progetti e opportunità educative. Laboratori creativi, giochi, esperimenti e percorsi coinvolgenti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta delle diverse realtà scolastiche. Tredici scuole, tante identità, un unico grande progetto educativo: valorizzare i talenti, coltivare la curiosità e accompagnare ogni bambino e ragazzo nella crescita. Un’occasione per incontrarsi, conoscersi e immaginare insieme il futuro! Date, orari e sedi nelle locandine allegate. Vi aspettiamo: il futuro comincia insieme!

Veduta aerea del Quartiere Cristo

LE DATE – 14 novembre: 8,30/12 media “STRANEO” – 21 novembre: 8/12 asilo “CANTALUPO” – 27 novembre: 16,45/18,45 asilo “SABIN”, elementare “FERRERO” – 28 novembre: 10/12 asilo ed elementare “MORBELLI”, asilo “GAMALERO” – 30 novembre: 16,30/18,30 asilo “CAMPI” – 11 dicembre: 17/19 asilo “PENSOGIOCO”, elementare “CADUTI” – 12 dicembre: 10/12 asilo “BORGORATTO” – 18 dicembre:  16,30/18,30 asilo ed elementare “ZANZI”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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