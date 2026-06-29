Giochi del Mediterraneo, il ministro Foti: “Le opere resteranno ai cittadini, lo sport unisce”

TARANTO (ITALPRESS) – “L’impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall’inizio, per far sì che non soltanto vi fosse un’idea di Giochi, ma per mettere a terra tutte le infrastrutture necessarie ai Giochi, ecco che quell’idea è diventata realtà, una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese e tutti coloro che si sono impegnati sul territorio”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti, a margine della conferenza stampa organizzata a 50 giorni dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. “Penso che sia un’occasione importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i Giochi, gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche soprattutto all’opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché l’ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare”.xt8/gm/gtr

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