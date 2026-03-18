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Frana nel Messinese, Vigili del Fuoco al lavoro

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Mar 18, 2026


MESSINA (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina, da ieri pomeriggio, sono impegnati nel comune di Savoca, nel Messinese, per un rilevante movimento franoso che ha interessato la sede stradale. La frana, provocata dalle piogge incessanti che hanno colpito l’intera provincia, ha travolto un furgone parcheggiato: al momento dell’evento non risultavano persone a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni e del Distaccamento volontari di Antillo. In considerazione della complessità dello scenario operativo e per escludere la presenza di eventuali dispersi, sono stati inoltre attivati il nucleo regionale cinofili e il nucleo Movimento Terra dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca e nella rimozione di detriti e fango. xr6/vbo/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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