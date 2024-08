Ford, la guida autonoma diventa realtà

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo importante passo avanti verso una vera guida autonoma. Dopo Germania, Gran Bretagna e Spagna il sistema Ford BlueCruise è stato infatti approvato dalla Commissione Europea anche per l’utilizzo in altri dodici Paesi, per un totale di 133.000 chilometri di rete autostrade. Al momento il BlueCruise è disponibile solo per i clienti della Mustang Mach-E, a cui basterà scaricare un aggiornamento nei software disponibili, per usufruirne. Già oggi ci sono oltre 420.000 veicoli Ford e Lincoln dotati di BlueCruise in tutto il mondo, che ne fanno il sistema di livello 2 più disponibile. Si potrà quindi utilizzare per andare dalla Svezia all’Italia, percorrendo quasi 3.000 chilometri e trascorrendo più di 25 ore alla guida a mani libere. BlueCruise infatti monitora la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le condizioni del traffico in tempo reale per controllare lo sterzo, l’accelerazione, la frenata e il posizionamento in corsia, oltre a mantenere costante la distanza di sicurezza e a fermarsi completamente in caso di ingorgo. Inoltre, la tecnologia delle telecamere a infrarossi controlla costantemente l’attenzione del conducente per verificare che abbia sempre consapevolezza delle condizioni della strada, per una migliore sicurezza e affidabilità. Studiato per raggiungere una velocità massima di 130 km/h, è stato messo a punto con oltre 1,1 milioni di chilometri di test percorsi.

tvi/mrv