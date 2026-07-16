Anas, scatta il piano “Estate sicura 2026”. Previsti 440 milioni di spostamenti





ROMA (ITALPRESS) – Scatta il piano “Estate sicura 2026”. In vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane – tra il 20 luglio e il 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti – Anas potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e sospenderà 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi. Il piano è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede centrale Anas di Roma. Presentato in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato. Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi.

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