ANAS: scatta il piano ‘Estate sicura 2026’, sospesi 1.175 cantieri

ROMA (ITALPRESS) – Scatta il piano “Estate sicura 2026”: in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane Anas potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della Campagna “Estate Sicura 2026” nella sede centrale Anas di Roma alla presenza dell’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme; del Presidente dell’ACI, Geronimo La Russa; del Direttore generale ad interim di AISCAT e Presidente di PIARC Mondiale, Emanuela Stocchi; del Direttore del Servizio Polizia Stradale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Santo Puccia; del Direttore Centrale Vicario dell’Emergenza, Soccorso tecnico e Anticendio Boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lorenzo Elia; del Capitano di Vascello Roberto D’Arrigo Capo Ufficio Comunicazione Comando Generale Capitanerie di porto – Guardia Costiera; del generale Arturo Guarino, Capo II Reparto del Comando Generale Arma dei Carabinieri; della Direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro.

“In occasione dell’avvio dell’esodo estivo 2026 – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Anas rinnova il proprio impegno per garantire una rete viaria sempre più sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilità possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. Nell’ambito del Piano Estate sicura 2026 è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo così a rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri”.

“Avremo impegnate – ha sottolineato Gemme – 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. La sicurezza stradale, tuttavia, non dipende solo dalla qualità delle infrastrutture. Strade moderne, monitorate e ben mantenute rappresentano un elemento fondamentale, ma il primo presidio di sicurezza resta sempre il comportamento di ciascun utente della strada rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida, non mettersi al volante in condizioni psicofisiche non idonee e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione sono comportamenti essenziali per prevenire gli incidenti e tutelare la propria vita e quella degli altri”.

Insieme agli interventi sulle infrastrutture e alla gestione della viabilità rivestono così un ruolo centrale le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, strumenti fondamentali per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione. L’incontro è stato infatti occasione per presentare in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato.

Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi.

Le riprese dello spot sono state realizzate presso gli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, quale luogo d’eccellenza per la guida sicura.

“Il video, presentato oggi, rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno di Anas nella diffusione di una cultura della sicurezza che coinvolga cittadini, istituzioni e tutti gli operatori del settore – ha sottolineato Gemme -. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni viaggio si concluda in sicurezza. Perchè la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che nasce dall’incontro tra infrastrutture efficienti, tecnologie innovative e comportamenti consapevoli da parte di ciascun utente”.

Si rinnova la collaborazione fra Anas e Isoradio per l’estate 2026: una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale attraverso brevi pillole educative e informative destinate agli ascoltatori e alla community social. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti a una guida più consapevole e sicura.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).

Anas da sempre si impegna a garantire la sicurezza sulle strade non solo per gli automobilisti ma anche per gli animali in situazioni di pericolo. Il fenomeno dell’abbandono lungo le strade rappresenta una grave emergenza, che mette a rischio la loro vita e quella degli utenti. Anas salva, in media, un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso.

L’ultima è “Non abbandonare una parte di te”. Attraverso un linguaggio visivo potente la campagna grafica mostra un volto diviso in due metà speculari: umana e animale. Il claim, poi, rafforza il messaggio trasformando l’abbandono in una riflessione personale e collettiva: non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili.

La campagna ha vinto il premio Mediastars 2026 nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del Brand Manual Anas.

Anas è impegnata da alcuni anni anche in campagne di sicurezza contro gli incendi causati da sigarette accese. Lanciare dal finestrino del proprio veicolo i mozziconi mentre si è in viaggio può causare danni devastanti e irreversibili. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”). Il claim della campagna è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui PMV-Pannelli a Messaggio Variabile presenti sulla rete.

Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e Anas, “Strade e mari sicuri” è la campagna di sicurezza rivolta a segnalare le emergenze in mare alla Guardia Costiera ed è condivisa da Anas attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana e sui canali social istituzionali dell’azienda.

“Questa collaborazione – conclude Anas – testimonia l’importanza che riveste oggi la sicurezza del cittadino. Che sia in mare, o lungo le strade, l’obiettivo è comune ed è quello di avvicinare i milioni di vacanzieri al senso della responsabilità necessario nei comportamenti, perchè guidare una vettura non è diverso dal condurre una barca: prudenza e consapevolezza del mezzo equivale a tutelare la propria vita e allo stesso tempo quella altrui. La prevenzione non si realizza soltanto attraverso i servizi e il presidio del territorio. Si costruisce promuovendo comportamenti corretti sia in mare che per strada: consultare il bollettino meteo prima di mettersi in viaggio, utilizzare la cintura di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, non drogarsi e il guidatore non utilizzare il cellulare e non bere”.

– foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).