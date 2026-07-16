Produzione automotive in aumento a maggio

ROMA (ITALPRESS) – Segnali positivi per l’industria automotive italiana. Secondo i dati Istat, a maggio 2026 la produzione del settore nel suo complesso cresce del 16,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre nei primi cinque mesi registra un aumento del 16%. A trainare il comparto è soprattutto la fabbricazione di autoveicoli, che mostra un deciso recupero rispetto allo scorso anno, confermando la ripresa della produzione nazionale. In crescita anche la produzione di componenti e accessori per veicoli, mentre resta più difficile la situazione per il comparto delle carrozzerie, che continua a risentire di un andamento più debole. Secondo i dati preliminari di Anfia, a maggio in Italia sono state prodotte circa 29 mila autovetture, in aumento rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi cinque mesi dell’anno il totale raggiunge 139.046 vetture. Il comparto automotive contribuisce così al miglioramento della produzione industriale italiana, che a maggio cresce dell’1,1% e nei primi cinque mesi dell’anno registra un incremento più contenuto. Un segnale incoraggiante per un settore strategico dell’economia nazionale, che resta centrale per occupazione, innovazione e competitività della filiera italiana.

gsl