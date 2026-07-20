Sicurezza: maxi-operazione contro baby-gang in 44 province, 539 arresti

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione per il contrasto della criminalità giovanile in 44 province: sono stati arrestati o fermati 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, mentre 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 41 kg di cocaina, 660 kg di cannabinoidi, 2 kg di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone e quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope come shaboo, ecstasy e MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Sono stati controllati complessivamente 1.182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Sono state elevate 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e 307.000 euro in contanti, sono state sequestrate 49 armi da fuoco e munizioni di diverso calibro. Sono state sequestrate 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere, tra cui 3 storditori elettrici, una mazza da baseball, un bastone sfollagente telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, diversi taglierini e strumenti atti allo scasso. L’operazione ha consentito di individuare anche 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, e all’uso delle armi da fuoco e da taglio: due sono stati segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. In particolare, a Viareggio, sono stati indagati in stato di libertà 4 giovani, di cui due minorenni, responsabili di lesioni ed omissione di soccorso dopo una brutale aggressione consumata ai danni di un uomo che ha riportato la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni. A Milano sono finiti in carcere di due minorenni di 15 e 17 anni ritenuti responsabili di una rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso in via Torino. A Roma sono stati identificati alcuni dei partecipanti ai danneggiamenti nei pressi del Colosseo lo scorso 1° luglio, indagati in stato di libertà. Durante le perquisizioni sono stati rivenuti materiale pirotecnico, una bomboletta spray al peperoncino e un’arma tipo nunchaku. L’operazione ha visto impegnati oltre 1.000 operatori della Polizia di Stato e si è concentrata sulle province di Alessandria, Ancona, Bari, Barletta, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Cremona, Firenze, Genova, L’Aquila, Latina, Livorno, Massa Carrara, Messina, Milano, Monza Brianza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbania e Verona.

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