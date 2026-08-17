Estrogeni e salute della bocca, il dialogo segreto

MILANO (ITALPRESS) – Perché dopo la menopausa è frequente avere la bocca secca e un aumento delle carie? E perché in molte donne le labbra diventano più sottili? Nel centoquarantanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo degli estrogeni nel mantenere più sana la mucosa della bocca, le ghiandole salivari, le gengive, il prezioso microbioma, che abita e cura la nostra bocca, e l’osso di mandibola e mascella che risente di osteopenia e osteoporosi. Un dato su cui riflettere: il rischio di perdita dei denti quadruplica per ogni 1% di riduzione annuale della densità ossea.

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