Attualità Salute & Scienza Video

Estrogeni e salute della bocca, il dialogo segreto

Di

Ago 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché dopo la menopausa è frequente avere la bocca secca e un aumento delle carie? E perché in molte donne le labbra diventano più sottili? Nel centoquarantanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo degli estrogeni nel mantenere più sana la mucosa della bocca, le ghiandole salivari, le gengive, il prezioso microbioma, che abita e cura la nostra bocca, e l’osso di mandibola e mascella che risente di osteopenia e osteoporosi. Un dato su cui riflettere: il rischio di perdita dei denti quadruplica per ogni 1% di riduzione annuale della densità ossea.

gsl/sat

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Indonesia, Papa Leone XIV: “Vicinanza alle vittime del devastante terremoto”

Ago 17, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Cagliari: 17enne travolta da barchino con a bordo migranti, arrestato lo scafista

Ago 17, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Economia del mare, valore aggiunto per l’Italia

Ago 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lamborghini, Foschini “La nuova Revuelto SV fiore all’occhiello a Monterey”

Ago 17, 2026
IN EVIDENZA

Lamborghini, Winkelmann “A Monterey celebriamo passato e futuro del marchio”

Ago 17, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Indonesia, Papa Leone XIV: “Vicinanza alle vittime del devastante terremoto”

Ago 17, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Estrogeni e salute della bocca, il dialogo segreto

Ago 17, 2026