Alessandria intitola una piazzetta a Giuseppe Cotroneo, medico e amministratore pubblico

Si è svolta ad inizio settimana, lunedì 28 settembre, nell’area tra via Norberto Rosa e via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (quartiere Cristo), la cerimonia di intitolazione della piazzetta a Giuseppe Cotroneo, medico, amministratore pubblico e uomo delle istituzioni, nato a San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, nel 1921 e scomparso ad Alessandria nel 2010. L’intitolazione, proposta dal consigliere comunale Giuseppe Bianchini, primo firmatario, e da Vincenzo Demarte, secondo firmatario, ha concluso il percorso approvato dalla Commissione comunale per la Toponomastica e dalla Giunta comunale.

La città ha reso omaggio ad una figura che ha intrecciato l’esercizio della medicina, l’impegno nelle istituzioni e la partecipazione alla vita associativa, mantenendo al centro della propria attività l’attenzione alle persone e ai loro bisogni.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti Guido Astori, responsabile del cerimoniale del Comune; Giuseppe Bianchini, consigliere comunale, che ha spiegato le ragioni della collocazione toponomastica; Antonella Perrone, assessora al Bilancio; Vincenzo Demarte, vicepresidente della Provincia di Alessandria; il dottor Giorgio Comazzi, in rappresentanza dell’Ordine dei Medici; e Roberto Cotroneo, scrittore e giornalista, figlio di Giuseppe, in rappresentanza della famiglia.

Erano presenti il viceprefetto, i consiglieri comunali Davide Buzzi Langhi e Luigi Sfienti, Antonio Maconi, Mario Pasino, presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, Roberto Pascoli, presidente associazione ex Combattenti e rappresentanti della Guardia di Finanza e della Scuola di Polizia.

Accanto al Gonfalone della Città di Alessandria, erano presenti i labari del Movimento Cristiano Lavoratori, dell’ANMIC di Alessandria e dell’ANMIC di Domodossola, insieme ai gonfaloni dell’Associazione Nazionale Alpini, dei Vigili del Fuoco in congedo, dei Marinai d’Italia e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, oltre alle rappresentanze di altre associazioni, come quella dei Maestri del Lavoro.