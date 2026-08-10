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Salute: estrogeni e capelli, le ragioni di un grande amore

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Ago 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché gli estrogeni sono amici dei capelli? Perché cadono a manciate dopo il parto? Perché perdono forza, luminosità e spessore dopo la menopausa? Nel centoquarantottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza perché gli estrogeni abbiano un ruolo protettivo molto protettivo sui capelli aiutando la crescita di capelli forti e perché siano amici del follicolo pilifero, che è una nicchia ecologica unica. Inoltre approfondisce il ruolo dello stress severo nel provocare la caduta dei capelli. Descrive, infine, il ruolo delle terapie adiuvanti dopo il tumore della mammella nel contribuire a peggiorare la salute dei capelli.

gsl/sat

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