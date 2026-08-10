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Padova: ketamina nei corn flakes. Due arresti

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Ago 10, 2026
PADOVA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 2 kg di ketamina ad elevato principio attivo, nascosti in una scatola di corn flakes, e hanno arrestato, in flagranza di reato, 2 giovani padovani. La droga, spedita dalla Germania in un pacco via corriere espresso, avrebbe consentito la produzione di circa 4.300 dosi e un illecito profitto di oltre 100.000 euro. Durante la perquisizione nell’abitazione di uno dei due arrestati, i militari del Gruppo Padova hanno sequestrato anche 15 pasticche di ecstasy e 4,7 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle droghe.
col4/mgg/gtr

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