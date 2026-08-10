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Alessandria: musei aperti per tutto agosto

DiRaimondo Bovone

Ago 10, 2026 , , , , , ,
Il complesso monumentale di San Francesco

Anche per quest’estate 2026 i siti museali della Città di Alessandria, gestiti da ASM Costruire Insieme, resteranno aperti per tutto il mese di agosto, compreso sabato 15 (Ferragosto).
INFO – Consultare il sito www.asmcostruireinsieme.it

Complesso Conventuale di San Francesco, di via XXIV Maggio 5, sarà visitabile su prenotazione, dal venerdì alla domenica fino al 27 settembre 2026. Il venerdì visite alle 10.30 e alle 16, sabato e domenica visite alle 10.30, alle 16 alle 17,15. Ingresso € 6. Gratis i disabili e i bambini fino a 11 anni.
Prenotazione visite chiamando i numeri: 0131-234266 (lun-ven 9-13) –
0131-515777 durante gli orari di apertura del Complesso di San Francesco
scrivendo alla email: [email protected]

Esposizione nelle Sale d’Arte

Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 (Complesso Biblioteca), con la mostra personale di Mario Annone, saranno aperte fino al 16 agosto, dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, compreso il giorno di Ferragosto. Biglietto intero € 6, ridotto € 3.50. Al termine della mostra, le Sale resteranno aperte ai visitatori sabato e domenica (weekend del 22 agosto e 30 agosto) per ammirare il ciclo di affreschi medioevali, le così dette Stanze di Artù. Biglietto d’ingresso ridotto € 3.50.

Museo Civico di Palazzo Cuttica, di via Parma 1, con le sue splendide e diversificate collezioni, sarà aperto per tutto il mese di agosto, compreso sabato 15, nei giorni di sabato e domenica dalle 15 alle 19.
Biglietto intero € 6, ridotto € 3.50

Palazzo Cuttica

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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