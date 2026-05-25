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Salute: ansia nella donna, basi neuro-biologiche e ormonali

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Mag 25, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché l’ansia colpisce le donne due volte più degli uomini? Qual è il ruolo degli ormoni sessuali nel ridurre l’ansia o potenziarla? Che ruolo ha il ciclo mestruale e lo scenario ormonale che lo sottende nel modulare la vulnerabilità all’ansia? E quanto pesa l’anemia da carenza di ferro? Nel centotrentasettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo delle fluttuazioni degli ormoni nelle donne come “trigger” dell’ansia, alle caratteristiche del ciclo mestruale e alla carenza di ferro, fino all’anemia, come fattori scatenanti. Particolare attenzione è dedicata alla collaborazione tra ginecologo e psichiatra nel modulare la vulnerabilità all’ansia, agendo in primis sul fronte ormonale e dell’anemia da carenza di ferro.

sat/gsl

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