Attualità Salute & Scienza Video

Alcol: come e perché colpisce professione e carriera

Di

Ott 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In che modo l’alcol azzoppa la carriera e le prestazioni professionali delle donne? Quali sono le vulnerabilità biologiche femminili legate al consumo alcolico? Nel centocinquantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto dell’alcol sulle funzioni esecutive superiori coordinate dalla corteccia prefrontale, essenziali per memoria di lavoro, pianificazione, decision-making e leadership. Viene esaminato anche come il consumo alcolico aumenti assenteismo e presenteismo sul lavoro, alteri l’architettura del sonno e della memoria, ed eroda la cognizione sociale, smentendo l’illusione della tolleranza all’alcol. Particolare attenzione alla vulnerabilità della donna, che è maggiore rispetto a quella dell’uomo.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Mazzi: “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

Ott 5, 2026
Attualità Viaggiando

Crociere: italiani sempre più attratti dai viaggi fuori stagione

Ott 5, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: 7 arresti e oltre 10 kg di droga sequestrati

Ott 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina

Ott 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Mazzi: “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

Ott 5, 2026
Attualità Viaggiando

Crociere: italiani sempre più attratti dai viaggi fuori stagione

Ott 5, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Alcol: come e perché colpisce professione e carriera

Ott 5, 2026