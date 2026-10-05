Alcol: come e perché colpisce professione e carriera

MILANO (ITALPRESS) – In che modo l’alcol azzoppa la carriera e le prestazioni professionali delle donne? Quali sono le vulnerabilità biologiche femminili legate al consumo alcolico? Nel centocinquantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto dell’alcol sulle funzioni esecutive superiori coordinate dalla corteccia prefrontale, essenziali per memoria di lavoro, pianificazione, decision-making e leadership. Viene esaminato anche come il consumo alcolico aumenti assenteismo e presenteismo sul lavoro, alteri l’architettura del sonno e della memoria, ed eroda la cognizione sociale, smentendo l’illusione della tolleranza all’alcol. Particolare attenzione alla vulnerabilità della donna, che è maggiore rispetto a quella dell’uomo.

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